Минэнерго Украины: Россия уничтожила больше мощностей, чем было восстановлено
5 мая 202401:40
В результате ударов военные России уничтожили больше мощностей энергосистемы Украины, чем было восстановлено после прошлых, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.
«Мы это сделали, и они это уничтожили... К сожалению, они уничтожили даже больше, чем мы восстановили», – отметил он.
Российские силы бьют по энергетике, готовясь обрушить фронт ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru