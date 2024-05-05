Минэнерго Украины: Россия уничтожила больше мощностей, чем было восстановлено

В результате ударов военные России уничтожили больше мощностей энергосистемы Украины, чем было восстановлено после прошлых, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

СМИ: Российские дроны - постоянный источник опасности

«Мы это сделали, и они это уничтожили... К сожалению, они уничтожили даже больше, чем мы восстановили», – отметил он.

Российские силы бьют по энергетике, готовясь обрушить фронт ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЭнергетика

Горячие новости

Все новости

партнеры