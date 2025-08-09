Азербайджан и Армения подписали совместную декларацию из семи пунктов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров в США подписали совместную декларацию «об итогах встречи в Вашингтоне». Документ опубликовала пресс-служба правительства Армении.

Свою подпись под документом также поставил президент США Дональд Трамп, выступивший в качестве свидетеля. Пашинян и Алиев парафировали текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений.

В декларацию вошли семь пунктов, в том числе о призыве к роспуску Минской группы ОБСЕ, важности открытия сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через армянскую территорию, работе Еревана с Вашингтоном и третьими сторонами над проектом транспортного коридора для связи основной части Азербайджана и Нахичевани. Кроме того, в документе прописано, что для народов Азербайджана и Армении созданы условия для создания добрых соседских отношений, применение силы для приобретения территорий недопустимо, и страны исключают «любую попытку мести» сейчас или в дальнейшем.

Ранее экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян заявил в интервью НСН, что США и союзники форсируют попытки «выдавить» Россию из Южного Кавказа, при этом посредничество Трампа не приведет к заключению мирного договора Арменией и Азербайджаном.