Азербайджан и Армения подписали совместную декларацию из семи пунктов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров в США подписали совместную декларацию «об итогах встречи в Вашингтоне». Документ опубликовала пресс-служба правительства Армении.
Свою подпись под документом также поставил президент США Дональд Трамп, выступивший в качестве свидетеля. Пашинян и Алиев парафировали текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений.
В декларацию вошли семь пунктов, в том числе о призыве к роспуску Минской группы ОБСЕ, важности открытия сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через армянскую территорию, работе Еревана с Вашингтоном и третьими сторонами над проектом транспортного коридора для связи основной части Азербайджана и Нахичевани. Кроме того, в документе прописано, что для народов Азербайджана и Армении созданы условия для создания добрых соседских отношений, применение силы для приобретения территорий недопустимо, и страны исключают «любую попытку мести» сейчас или в дальнейшем.
Ранее экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян заявил в интервью НСН, что США и союзники форсируют попытки «выдавить» Россию из Южного Кавказа, при этом посредничество Трампа не приведет к заключению мирного договора Арменией и Азербайджаном.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ушаков: Трампу передано приглашение посетить Россию
- Азербайджан и Армения подписали совместную декларацию из семи пунктов
- Китай запустил ракету Jielong-3 со спутниками для Geely Automotive
- Трамп заявил, что Уиткофф нравится Путину
- МИД: Иностранцы смогут находиться в РФ по электронной визе 30 дней
- Ушаков подтвердил, что саммит Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа
- В многоэтажке в Ростове произошли взрыв и возгорание из-за БПЛА
- На юге Испании в Кордовской соборной мечети произошел пожар
- Трамп рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске 15 августа
- Хуситы заявили об атаке дронами на аэропорт Бен-Гурион и цели в Израиле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru