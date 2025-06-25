Затулин предрек Пашиняну поражение на выборах, несмотря на сговор с Баку и Анкарой
Никол Пашинян перешел все границы в попытках удержаться у власти: это и арест гражданина РФ, и война с Церковью, и "продажа" страны Турции и Азербайджану, заявил НСН Константин Затулин.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян гонениями на Церковь пытается нанести превентивный удар по угрожающим ему силам перед предстоящими выборами, однако его действия вышли за рамки внутренних дел Армении. Об этом в беседе с НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Ранее стало известно, что силовики в Армении проводят обыски у архиепископа Баграта Галстаняна, а также у сторонников возглавляемого им оппозиционного движения «Священная борьба». Галстанян - глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, с которой в остром конфликте находится Пашинян. Ранее также был задержан российский миллиардер Самвел Карапетян, поддержавший Церковь в этом конфликте. Затулин связал нынешние жесткие действия Пашиняна подготовкой к выборам.
«Пашинян дважды сделал откровенную ставку на то, чтобы напугать армянского избирателя тем, что если не он, то вновь возобновится война. Представители армянской диаспоры и даже люди, которые к ней не имеют отношения, выступили резко против сегодняшних его действий. Таким образом он пытается опять опустить армянского избирателя, создать интригу накануне выборов и нанести превентивный удар по тем силам, которые могут выступить против него, как было с Тавушским сопротивлением», - отметил он.
Затулин уверен, что нынешний премьер-министр Армении рассчитывает заручиться поддержкой западных партнеров, а также Турции с Азербайджаном, чтобы удержаться у власти.
«Вся эта трескучая кампания против церкви была предпринята Пашиняном практически одномоментно с его визитом в Турцию 20 июня. В армянском обществе долго переживали, что дело не закончится Карабахом, что будет Азербайджан с одной стороны, а Турция - с другой. Они и в самом деле пытаются пробить пути в Армению через так называемый Зангезурский коридор. По сути, Пашинян, будучи в Турции, это подтвердил. То есть он и в этом отношении сдает позиции. Мне кажется, он рассчитывает, что Запад и Азербайджан с Турцией будут заинтересованы в том, чтобы он остался на олимпе и продолжил свою работу. Вопрос в том, как будет себя в этом отношении вести Россия», - подытожил собеседник НСН.
При этом Затулин указал на то, что агрессивные и противоправные действия Пашиняна давно уже вышли за рамки внутренних дел страны.
«Что касается ареста гражданина России Самвела Карапетяна - это уже выходит за рамки внутренних дел Армении, так же и когда дело касается Церкви. Сможет ли оппозиция Армении добиться ухода Пашиняна до выборов в июне следующего года? Это покажет осень. Но мне кажется, что гораздо более реальная перспектива - это в ходе выборов нанести поражение тем силам, которые ведут Армению к гибели», - уточнил Затулин.
Ранее экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян заявил НСН, что миллиардер Самвел Карапетян был задержан, так как Пашинян пытается выбить из числа поддерживающих Церковь влиятельных и авторитетных людей, однако подчинить ее нынешним желаниям властей невозможно.
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