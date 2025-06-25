«Вся эта трескучая кампания против церкви была предпринята Пашиняном практически одномоментно с его визитом в Турцию 20 июня. В армянском обществе долго переживали, что дело не закончится Карабахом, что будет Азербайджан с одной стороны, а Турция - с другой. Они и в самом деле пытаются пробить пути в Армению через так называемый Зангезурский коридор. По сути, Пашинян, будучи в Турции, это подтвердил. То есть он и в этом отношении сдает позиции. Мне кажется, он рассчитывает, что Запад и Азербайджан с Турцией будут заинтересованы в том, чтобы он остался на олимпе и продолжил свою работу. Вопрос в том, как будет себя в этом отношении вести Россия», - подытожил собеседник НСН.

При этом Затулин указал на то, что агрессивные и противоправные действия Пашиняна давно уже вышли за рамки внутренних дел страны.

«Что касается ареста гражданина России Самвела Карапетяна - это уже выходит за рамки внутренних дел Армении, так же и когда дело касается Церкви. Сможет ли оппозиция Армении добиться ухода Пашиняна до выборов в июне следующего года? Это покажет осень. Но мне кажется, что гораздо более реальная перспектива - это в ходе выборов нанести поражение тем силам, которые ведут Армению к гибели», - уточнил Затулин.

Ранее экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян заявил НСН, что миллиардер Самвел Карапетян был задержан, так как Пашинян пытается выбить из числа поддерживающих Церковь влиятельных и авторитетных людей, однако подчинить ее нынешним желаниям властей невозможно.

