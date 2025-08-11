Армения и Азербайджан опубликовали парафированное мирное соглашение
МИД Азербайджана и Армении опубликовали текст парафированного в Вашингтоне мирного соглашения между странами. Документ состоит из 17 пунктов.
В частности, в документе говорится об отказе Баку и Еревана от территориальных претензий друг к другу, а также от применения силы друг против друга и от размещения на границе сил третьих стран.
Также Азербайджан и Армения намерены провести делимитацию границы на базе отдельного соглашения, отозвать поданные друг против друга жалобы в международных судах и создать совместную комиссию для контроля выполнения мирного соглашения.
Отмечается, что Ереван и Баку не могут ссылаться на внутренние законы для невыполнения пунктов документа. После ратификации соглашения страны намерены установить дипломатические отношения в соответствии с положениями Венских конвенций.
Ранее доктор политических наук Алексей Фененко заявил, что достигнутые Ереваном и Баку договорённости окончательно фиксируют отказ Армении от любых претензий на Нагорный Карабах, сообщает «Свободная пресса».
