В администрации Байдена не поддержали идею Маска по решению конфликта на Украине

«Мы были очень ясны в этом вопросе... Мы не собираемся говорить об Украине без Украины. Им принимать решения, когда дело дойдет до дипломатии или переговоров», – сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

3 октября Маск опубликовал серию твитов, сначала предложив свои пункты по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, назвав Крым российским. Пост Маска менее чем за час набрал почти миллион просмотров. Затем миллиардер сделал опрос для пользователей Twitter, попросив ответить, должны ли жители Крыма и Донбасса сами решать, являются ли они частью РФ или Украины. Напоследок миллиардер признал, что Украина «не сможет победить Россию», поскольку ее население в три раза меньше.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал Маска.

Украинский лидер Владимир Зеленский также отреагировал на твиты миллиардера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

