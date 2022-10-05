В администрации Байдена не поддержали идею Маска по решению конфликта на Украине
В Белом доме отвергли идеи американского миллиардера Илона Маска по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, сообщает «РЕН ТВ».
«Мы были очень ясны в этом вопросе... Мы не собираемся говорить об Украине без Украины. Им принимать решения, когда дело дойдет до дипломатии или переговоров», – сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
3 октября Маск опубликовал серию твитов, сначала предложив свои пункты по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, назвав Крым российским. Пост Маска менее чем за час набрал почти миллион просмотров. Затем миллиардер сделал опрос для пользователей Twitter, попросив ответить, должны ли жители Крыма и Донбасса сами решать, являются ли они частью РФ или Украины. Напоследок миллиардер признал, что Украина «не сможет победить Россию», поскольку ее население в три раза меньше.
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал Маска.
Украинский лидер Владимир Зеленский также отреагировал на твиты миллиардера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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