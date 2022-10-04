Илона Маска пригласили посетить Крым

Ранее Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта на Украине, напоминает Газета.ру. По мнению миллиардера, Крым необходимо сохранить в составе России, а в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях провести повторные референдумы под наблюдением ООН, пишет Ura.ru.

«Крым всегда был российским, и Маск может посетить российский полуостров, показав всему миру, что это исконно русская земля и действительно оказалась в составе Украины по грубейшей исторической ошибке. Мы готовы его принять и приглашаем», — заявил Гемпель.

По словам парламентария, Россия неоднократно предлагала варианты по предотвращению и урегулированию украинского конфликта, однако Киев и его «американские покровители» не воспринимали предложения всерьез.

Кроме того, Гемпель назвал план Маска «слегка запоздалым», так как жители освобожденных территорий уже сделали свой «исторический выбор» и стали гражданами новых субъектов РФ.

«Маску следовало бы в свой план добавить самый главный пункт, предложив нынешнему киевскому режиму во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским безоговорочную капитуляцию», — добавил Гемпель.

