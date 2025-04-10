Южная Корея ввела санкции против российской компании

Правительство Республики Корея ввело санкции в отношении одного судна, двух компаний, в числе которых российская, и двух физических лиц из-за нарушений резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом сообщили в южнокорейском МИДе.

Речь идет о судне без национального флага Sunrise 1, которым управляет компания из Гонконга Xiangrui Shipping. Санкции введены против нее и российской Consul DV, а также в отношении еще двух граждан Китая, руководителей Xiangrui Shipping.