Южная Корея ввела санкции против российской компании
Правительство Республики Корея ввело санкции в отношении одного судна, двух компаний, в числе которых российская, и двух физических лиц из-за нарушений резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом сообщили в южнокорейском МИДе.
Речь идет о судне без национального флага Sunrise 1, которым управляет компания из Гонконга Xiangrui Shipping. Санкции введены против нее и российской Consul DV, а также в отношении еще двух граждан Китая, руководителей Xiangrui Shipping.
Как утверждают в Сеуле, в июне прошлого года южнокорейское правительство задержало в своих территориальных водах судно, на котором обнаружило больше 5 тонн железной руды. Судно следовало из порта Чхонджин в КНДР. Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают продавать руду в КНДР. Утверждается, что отправителем груза является российская компания.
В конце марта секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, назвав их «полезными, важными».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru