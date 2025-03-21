«Полезные, важные»: Шойгу провел переговоры с Ким Чен Ыном

По его словам, в течение более чем двух часов они обсуждали результаты выполнения решений, принятых по результатам визита президента РФ Владимира Путина в КНДР и поездки Ким Чен Ына в Россию.

Кроме того, в ходе переговоров были затронуты вопросы безопасности в разных регионах, в том числе на Корейском полуострове, а также диалог Москвы с Вашингтоном и урегулирование на Украине.

Ранее Шойгу заявил, что Россия намерена пригласить представителей США на международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

