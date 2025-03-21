«Полезные, важные»: Шойгу провел переговоры с Ким Чен Ыном
Переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном были полезными и важными. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.
По его словам, в течение более чем двух часов они обсуждали результаты выполнения решений, принятых по результатам визита президента РФ Владимира Путина в КНДР и поездки Ким Чен Ына в Россию.
Кроме того, в ходе переговоров были затронуты вопросы безопасности в разных регионах, в том числе на Корейском полуострове, а также диалог Москвы с Вашингтоном и урегулирование на Украине.
Ранее Шойгу заявил, что Россия намерена пригласить представителей США на международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru