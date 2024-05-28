«Ужасающие последствия»: Запад призывает Израиль прекратить операцию в Рафахе
США, Италия, Франция, Нидерланды и другие страны осудили атаку ЦАХАЛ на лагерь в Рафахе и призвали немедленно прекратить операцию. По разным данным, число погибших мирных жителей в результате удара составило порядка 45 человек.
Австралия осудила удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Рафаху и призвала еврейское государство немедленно остановить военную операцию в городе. Соответствующее заявление опубликовала в соцсети X глава австралийского МИД Пенни Вонг.
«Удары Израиля (по Рафаху – ред. НСН) привели к ужасающим и неприемлемым последствиям. Израиль не должен продолжать операцию в Рафахе, где укрывается более половины из 2,3 млн жителей сектора Газа», – заявила она, еще раз указав на необходимость немедленного прекращения огня.
В свою очередь Нидерланды также призвали Израиль в срочном порядке выполнить постановление Международного суда ООН и прекратить военную операцию в Рафахе на юге Газы. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что «ужасающие кадры» последствий удара израильской армии по лагерю перемещенных лиц еще раз подчеркивают необходимость немедленного прекращения огня и освобождения всех заложников, которые удерживаются в Газе.
УДАР ПО ЛАГЕРЮ БЕЖЕНЦЕВ
В ночь на 27 мая израильская армия нанесла удар по Рафаху, как минимум восемь ракет попали в палаточный лагерь в районе Телль-эс-Султан, который находится рядом со складом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В результате в палаточном городке вспыхнул пожар.
Палестинское агентство WAFA сообщило, что, по последним данным, в результате удара погибли не менее 40 человек, большинство из них – дети и женщины. По данным Минздрава анклава, погибли 45 человек.
В разговоре с Al Jazeera пострадавшие от атаки рассказали, что в результате удара по комплексу с беженцами сгорел целый квартал.
Пресс-служба армии Израиля заявила, что аппарат Генштаба организовал расследование обстоятельств гибели мирных жителей в районе удара в Рафахе. До этого в заявлении ЦАХАЛ говорилось, что удар был нанесен с целью уничтожить представителей палестинского движения ХАМАС.
В частности, при ударе погибли два представителя военного крыла движения – Ясин Рабиа и Халед Нагар. Израильская армия утверждает, что они занимались сбором средств для атак движения на территорию Израиля.
ОПЕРАЦИЯ В РАФАХЕ И ПРИЗЫВЫ ЗАПАДА К МИРУ
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху одобрил план операции в Рафахе на границе с Египтом 15 марта. Тогда он отмечал, что ЦАХАЛ войдет в Рафах для ликвидации оставшихся членов ХАМАС. Израильские военные установили контроль над КПП «Рафах» со стороны сектора Газа 7 мая. В воскресенье, 26 мая, в ХАМАС заявили о пуске ракет по израильскому Тель-Авиву. Позднее ЦАХАЛ сообщил, что ХАМАС запустили восемь ракет с территории Рафаха, часть из них была сбита системой противовоздушной обороны.
Между тем западные страны не прекращают призывать Израиль остановить атаки на Рафах. Генсек ООН Антониу Гутерриш 28 мая осудил удар по лагерю беженцев и заявил, что «этот ужас должен прекратиться».
«Я осуждаю действия Израиля, в результате которых погибли десятки ни в чем не повинных гражданских лиц, которые всего лишь искали убежища от этого смертоносного конфликта. В Газе нет безопасного места. Этот ужас должен прекратиться», – заявил генсек ООН в соцсети X.
Международный суд ООН 24 мая принял постановление, согласно которому Израиль должен прекратить наступление в Рафахе и любые иные действия, которые могут негативно отразиться на населении города. Кроме того, инстанция обязала Израиль оставить открытым КПП «Рафах» для оказания помощи населению Палестины.
В свою очередь агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ назвало ужасающей информацию об ударе по перемещенным лицам в Рафахе. А палестинское общество Красного Полумесяца отметило, что обстрелянный лагерь был расположен недалеко от местного офиса ООН.
Представители властей США и ряда стран Европы также осудили израильский удар. Вашингтон призвал Израиль принимать меры предосторожности, чтобы защитить гражданские лица. Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты «активно контактируют с израильской армией и партнерами, чтобы понять, что произошло».
При этом он подчеркнул, что израильская сторона, с точки зрения США, имеет полное право и дальше проводить операции «против военизированных группировок» в Газе. Италия и Франция также осудили эту атаку и призвали остановить военную операцию.
Накануне Минздрав анклава сообщил, что количество погибших при ударах Израиля по сектору Газа с 7 октября достигло 36 050 человек, пострадали 81 026 человек. По информации министерства, только за прошедшие сутки в больницы анклава были доставлены тела 66 граждан, передает «Радиоточка НСН».
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