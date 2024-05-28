«Ужасающие последствия»: Запад призывает Израиль прекратить операцию в Рафахе

В свою очередь Нидерланды также призвали Израиль в срочном порядке выполнить постановление Международного суда ООН и прекратить военную операцию в Рафахе на юге Газы. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что «ужасающие кадры» последствий удара израильской армии по лагерю перемещенных лиц еще раз подчеркивают необходимость немедленного прекращения огня и освобождения всех заложников, которые удерживаются в Газе.

УДАР ПО ЛАГЕРЮ БЕЖЕНЦЕВ

В ночь на 27 мая израильская армия нанесла удар по Рафаху, как минимум восемь ракет попали в палаточный лагерь в районе Телль-эс-Султан, который находится рядом со складом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В результате в палаточном городке вспыхнул пожар.

Палестинское агентство WAFA сообщило, что, по последним данным, в результате удара погибли не менее 40 человек, большинство из них – дети и женщины. По данным Минздрава анклава, погибли 45 человек.

В разговоре с Al Jazeera пострадавшие от атаки рассказали, что в результате удара по комплексу с беженцами сгорел целый квартал.

Пресс-служба армии Израиля заявила, что аппарат Генштаба организовал расследование обстоятельств гибели мирных жителей в районе удара в Рафахе. До этого в заявлении ЦАХАЛ говорилось, что удар был нанесен с целью уничтожить представителей палестинского движения ХАМАС.

В частности, при ударе погибли два представителя военного крыла движения – Ясин Рабиа и Халед Нагар. Израильская армия утверждает, что они занимались сбором средств для атак движения на территорию Израиля.