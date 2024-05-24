Израиль заявил, что не создает угрозы для гражданского населения в Рафахе

Израиль не планирует осуществлять действий, которые могли бы привести к полному или частичному уничтожению палестинского населения в Рафахе. Об этом сообщается в совместном заявлении главы МИД Израиля и Совета национальной безопасности страны.

Также в заявлении уточняется, что обвинения Южной Африки в адрес Израиля в геноциде населения Сектора Газа являются ложными.

Ранее Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе и обеспечить доступ следователей в сектор Газа. Заседание было назначено после срочного запроса ЮАР, который страна сделала в соответствии с конвенцией ООН о геноциде, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

