Израиль заявил, что не создает угрозы для гражданского населения в Рафахе
Совет национальной безопасности Израиля заявил, что не ведет действий в Рафахе, которые могли бы создать условия для уничтожения гражданского населения, сообщило РИА Новости.
Израиль не планирует осуществлять действий, которые могли бы привести к полному или частичному уничтожению палестинского населения в Рафахе. Об этом сообщается в совместном заявлении главы МИД Израиля и Совета национальной безопасности страны.
Также в заявлении уточняется, что обвинения Южной Африки в адрес Израиля в геноциде населения Сектора Газа являются ложными.
Ранее Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе и обеспечить доступ следователей в сектор Газа. Заседание было назначено после срочного запроса ЮАР, который страна сделала в соответствии с конвенцией ООН о геноциде, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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