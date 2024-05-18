СМИ: Алжир и Словения запросили заседание СБ ООН по Рафаху

Алжир и Словения запросили проведение заседания Совета безопасности ООН по обстановке в Рафахе в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.

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«Алжир и Словения запросили заседание... Тематика — Рафах», — указал собеседник агентства.

Встреча может пройти в понедельник.

Ранее армия Израиля начала контртеррористическую операцию на востоке Рафаха, по данным военных, из города эвакуировались свыше 300 тысяч палестинцев.

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Фото: twitter.com/UN_News
ТЕГИ:Сектор ГазаООНСовбез ООН

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