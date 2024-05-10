ХАМАС: Израиль отверг предложение о прекращении огня в Газе

Израильские сласти отвергли предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа, сообщает France-Presse со ссылкой на заявление палестинского движения ХАМАС.

ХАМАС готово принять предложение Израиля о прекращении огня

ХАМАС поддерживает предложение посредников и «мяч теперь на стороне поля оккупантов».

Ранее Израиль заявил о начале точечной операции в районе Рафаха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраильХамас

Горячие новости

Все новости

партнеры