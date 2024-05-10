ХАМАС: Израиль отверг предложение о прекращении огня в Газе
10 мая 202402:28
Израильские сласти отвергли предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа, сообщает France-Presse со ссылкой на заявление палестинского движения ХАМАС.
ХАМАС поддерживает предложение посредников и «мяч теперь на стороне поля оккупантов».
Ранее Израиль заявил о начале точечной операции в районе Рафаха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru