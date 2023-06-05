«Уверенно отмахались»: Минобороны РФ сообщило о попытке масштабного контрнаступления ВСУ
На фоне событий в Запорожской и Донецкой областях не менее тревожно выглядит обстановка в Белгородской области, на помощь региону готовы прийти чеченские подразделения и ЧВК «Вагнер».
Минобороны России сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении утром 4 июня. Противник ввел в бой 23 и 31 механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ. Их также поддерживали другие подразделения и воинские части Украины. Об этом ведомство сообщило в официальной сводке.
Отмечается, что всего ВСУ задействовали в наступлении два танковых и шесть механизированных батальонов. Целью украинской армии был прорыв обороны российской армии на наименее защищенном участке фронта, как полагало украинское командование.
При этом противник не сумел добиться поставленных целей, говорится в отчете ведомства: потери живой силы ВСУ составили не менее 250 человек, противник лишился 16 танков, трех боевых машин пехоты и 21 боевой бронированной машины, отметили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что командующий объединенной группировкой войск — начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов находился в это время на одном из передовых пунктов управления на Южно-Донецком направлении.
Также ВСУ несут потери на Запорожском фронте и Угледарском направлении. Так, военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале заявил, что сообщения украинской армии о прорыве фронта и отступлении российских Вооруженных сил на северном фланге Запорожского направления и на Угледарском направлении — не более, чем вброс.
По его данным, всего в Запорожской и Донецкой областях ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, а также свыше 20 боевых бронированных машин и не менее 10 танков. Сейчас, отметил Рожин, в так называемой «серой зоне» присутствует малочисленная украинская пехота, которая не способна на серьезные действия. Военный эксперт отметил, что попытка наступления обошлась противнику дороже, чем предполагало украинское командование. В целом, по словам аналитика, российские войска «достаточно уверенно отмахались».
При этом Рожин добавил, что попытка прорыва со стороны украинской армии повторится в самое ближайшее время.
Вместе с тем успехи российской армии победами на вышеперечисленных направлениях не ограничились. Так, российская армия на Краснолиманском направлении благодаря ударам авиации и артиллерии принудила подразделения трех бригад ВСУ рассеяться по лесу. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук, сообщило агентство РИА Новости.
Между тем успех контрнаступления важен не только ВСУ — в нем заинтересован Вашингтон. В частности, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил CNN, что масштабное контрнаступление украинской армии может поспособствовать взятию Киевом некой «стратегически важной территории», сегодня контролируемой российскими войсками.
Однако уточнять, о каких именно районах речь, Салливан не стал. Он подчеркнул, что это станет понятно по ходу контрнаступления ВСУ. Помощник президента США добавил, что надеется на успех украинских войск.
«ЧЕРЕЗ ПОЗОР К 1945 ГОДУ»: ДИВЕРСАНТЫ ПРОТИВ ГЛАДКОВА
При этом на фоне успехов российской армии весьма угрожающе выглядит ситуация в Белгородской области, где 4 июня были бои с диверсантами Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещенная в России организация), которые взяли пленных и потребовали от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова встречи в одной из церквей, чтобы их передать.
Отмечается, что Гладков согласился на встречу в другом месте. Однако мероприятие не состоялось, и диверсанты заявили, что передадут пленных «для обменного фонда ВСУ».
Не заставила себя ждать реакция военных корреспондентов. Так, Александр Сладков в Telegram-канале призвал создать штаб, а не перекладывать полностью ответственность на губернатора региона. По его словам, с 5 июня к решению проблемы должны подключиться «все компетентные люди». Сладков подчеркнул смелость губернатора Белгородской области, но заявил, что его действия идут вразрез с принятыми во всех странах порядками: на переговоры посылается парламентер или штатный специалист-переговорщик, а не само лицо, имеющее полномочия.
«Тут горячку уже пороть поздно, не надо нервничать, осталось перетерпеть этот позор, длящийся вторую неделю. Ничего. Сейчас у нас никакой не 1941 год, у нас 1939, крайне постыдное начало Финской войны. Всё равно придём к 1945 году», — заявил Сладков.
В свою очередь военкор Александр Коц в своем Telegram-канале добавил, что Гладков, будучи, безусловно, героем, не должен был «играть с шулерами (РДК) их крапленой колодой». Он отметил, что первое видео РДК было записано лишь для того, чтобы после этого показать второй ролик с еще большим количеством российских военнопленных, которых, по мнению Коца, менять никто не собирался.
КТО ПОМОЖЕТ ГЛАДКОВУ?
На фоне происходящего в Белгородской области, где идут не только бои с диверсантами, но и обстрелы, от которых страдает мирное население, эксперты и политики обсуждают усиление мер по защите региона. Есть и те, кто готов предложить свою помощь. Так, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, как сообщила его пресс-служба, пообещал взять под защиту Белгородскую область, если ситуация не изменится или ухудшится. Он подчеркнул, что не будет дожидаться чьего-либо приглашения или разрешения. Однако для защиты региона ЧВК «Вагнер» потребуются боеприпасы, добавил Пригожин.
Готов помочь региону и чеченский лидер Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он заявил, что с террористами вполне могут разобраться чеченские подразделения, обладающие специфическим военным и антитеррористическим опытом. В частности, это полки и батальоны Росгвардии, Минобороны России и полиции, в том числе Специальный полк полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР, — всего более 70 тысяч человек.
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