«Уверенно отмахались»: Минобороны РФ сообщило о попытке масштабного контрнаступления ВСУ

Отмечается, что всего ВСУ задействовали в наступлении два танковых и шесть механизированных батальонов. Целью украинской армии был прорыв обороны российской армии на наименее защищенном участке фронта, как полагало украинское командование.

При этом противник не сумел добиться поставленных целей, говорится в отчете ведомства: потери живой силы ВСУ составили не менее 250 человек, противник лишился 16 танков, трех боевых машин пехоты и 21 боевой бронированной машины, отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что командующий объединенной группировкой войск — начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов находился в это время на одном из передовых пунктов управления на Южно-Донецком направлении.

Также ВСУ несут потери на Запорожском фронте и Угледарском направлении. Так, военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале заявил, что сообщения украинской армии о прорыве фронта и отступлении российских Вооруженных сил на северном фланге Запорожского направления и на Угледарском направлении — не более, чем вброс.

По его данным, всего в Запорожской и Донецкой областях ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, а также свыше 20 боевых бронированных машин и не менее 10 танков. Сейчас, отметил Рожин, в так называемой «серой зоне» присутствует малочисленная украинская пехота, которая не способна на серьезные действия. Военный эксперт отметил, что попытка наступления обошлась противнику дороже, чем предполагало украинское командование. В целом, по словам аналитика, российские войска «достаточно уверенно отмахались».

При этом Рожин добавил, что попытка прорыва со стороны украинской армии повторится в самое ближайшее время.