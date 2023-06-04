В Киеве заявили о нехватке оружия для контрнаступления
4 июня 202301:44
У Киева нет оружия для контрнаступления, сообщает Times со ссылкой на заместителя руководителя офиса главы государства Владимира Зеленского Игоря Жовква.
По его словам, для успешного наступления необходима артиллерия, бронетехника и танки. В настоящее время Украина испытывает их нехватку.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина собирается пойти в контрнаступление против России. При этом он не назвал сроков операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru