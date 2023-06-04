В Киеве заявили о нехватке оружия для контрнаступления

По его словам, для успешного наступления необходима артиллерия, бронетехника и танки. В настоящее время Украина испытывает их нехватку.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина собирается пойти в контрнаступление против России. При этом он не назвал сроков операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

