В Киеве заявили о нехватке оружия для контрнаступления

У Киева нет оружия для контрнаступления, сообщает Times со ссылкой на заместителя руководителя офиса главы государства Владимира Зеленского Игоря Жовква.

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По его словам, для успешного наступления необходима артиллерия, бронетехника и танки. В настоящее время Украина испытывает их нехватку.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина собирается пойти в контрнаступление против России. При этом он не назвал сроков операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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