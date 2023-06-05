Минобороны: Украина начала крупномасштабное наступление
Киев начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении, сообщает ТАСС.
Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона. По данным российского военного ведомства, украинские войска не добилась успеха, а понесли потери — уничтожено более 250 человек, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.
При этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов во время наступления ВСУ находился на одном из передовых пунктов управления, отмечает Минобороны.
Ранее в администрации президента США Джо Байдена спрогнозировали успех контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: В Белгородской области произошел пожар на энергетическом объекте
- Минобороны: Украина начала крупномасштабное наступление
- Российские военные сбили украинский дрон в Курской области
- В летевший из Владивостока в Москву самолет ударила молния
- В Армавире из-за ливня введен режим ЧС
- СМИ: в Харькове слышны взрывы
- В аэропорту Сочи спецтранспорт повредил самолет «Победы»
- В Подмосковье сожитель матери избил двоих детей
- Новак прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке
- Воздушная тревога объявлена в трех украинских областях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru