Минобороны: Украина начала крупномасштабное наступление

Киев начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении, сообщает ТАСС.

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Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона. По данным российского военного ведомства, украинские войска не добилась успеха, а понесли потери — уничтожено более 250 человек, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.

При этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов во время наступления ВСУ находился на одном из передовых пунктов управления, отмечает Минобороны.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена спрогнозировали успех контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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