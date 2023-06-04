Экс-советник Кучмы: против Зеленского выстраивается внутренний фронт

Против президента Украины Владимир Зеленского выстраивается внутренний фронт, заявил в своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

В Киеве заявили о нехватке оружия для контрнаступления

По мнению Соскина, Зеленский «уже всем надоел». В стране растет недовольство из-за некомпетентности правительства и провалов ВСУ, сказал бывший советник Кучмы.

Политик считает, что внутри Украины будет расти политическая нестабильность. Конкуренцию президенту может составить мэр Киева Виталий Кличко, отметил Соскин.

В своем YouTube-канале бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский готов бросить на убой тысячи солдат, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры