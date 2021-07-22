«Ставят на колени». Найдена связь в череде покушений на лидеров стран третьего мира
Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер уверен, что в провокациях замешаны Соединенные Штаты Америки.
СМИ сообщили о предотвращении покушения на президента Мадагаскара Андри Радзуэлины. По данным радиостанции RFI со ссылкой на заявления прокуратуры, были задержаны франко-малагасиец Поль Рафанохарана и француз Филипп Франсуа.
Накануне на временного президента Мали Ассими Гоита напали двое мужчин. Отмечается, что президент находился в мечети в Бамако на молитве в честь мусульманского праздника Курбан-Байрам, когда двое совершили нападение, один из них был вооружен ножом, 7 июля президент Гаити Жовенель Моиз был убит в результате нападения на его резиденцию.
Череду покушений на лидеров стран «третьего мира» нельзя назвать случайностью, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.
«Подобная череда покушений в странах так называемого третьего мира абсолютно неслучайна. Это говорит о том, что есть серьезные силы, заинтересованные в изменении политической обстановки. Если изменить эту обстановку не удается экономическими шагами или финансированием определенных оппозиционных сил, то соответствующие политические круги переходят к варианту устранения неугодных политических лидеров, которые не идут на политический сговор», - отметил он.
По словам Линдера, агрессивная политика воздействия на страны определенных регионов давно используется рядом государств для продвижения своих интересов.
«Это старая система, которая используется в частности США, иногда к ним присоединяется Великобритания, для того, чтобы получить определенные политические дивиденды в том или ином регионе, либо перенастроить определенное государство или группу государств. Подобные случаи в истории цивилизации 19, 20 и 21 веков повторялись неоднократно. Представители Соединенных Штатов вне зависимости от того, администрация какого президента была у власти, постоянно прибегали к данным методам на протяжении всей своей истории. Любая страна, которая попадает в сферу их интересов либо должна лечь у ног американского хозяина, либо США делают все возможное для того, чтобы поставить на колени или уничтожить эту страну», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом президент Международной контртеррористической ассоциации назвал маловероятным вмешательство Франции в дела бывших колоний.
«Одно не исключает другого, потому что Франция, естественно, длительное время придерживалась политики военной силы, в том числе на Африканском континенте, но последние 30-40 лет французские политики все меньше прибегали к подобной международной тактике, потому что она приводила к неприятным последствиям на территории самой Франции. Исключить влияние французских спецслужб в африканских странах, естественно, нельзя, но вероятность их вмешательства в данном случае не столь велика», - объяснил он.
Более того, Линдер также не верит в резкую активизацию террористических организаций с религиозным подтекстом.
«Что касается вопросов терроризма на религиозной основе, это тоже может быть, но не надо забывать, что за большинством из подобных террористических организаций с религиозными лозунгами все-таки стоят другие кураторы, которые решают свои финансовые и геополитические проблемы. Даже если через какое-то время ответственность на себя возьмет та или иная религиозная или этническая группировка, нужно понимать, что у них есть "Хозяин"», - подчеркнул эксперт.
По его словам, на сегодняшний день практически любой стране третьего мира необходимо охранять своих лидеров максимально жестко и максимально плотно, в противном случае это может привести к очередным переворотам.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Соединённых Штатов Америки проводили подготовку некоторых военнослужащих Колумбии, которые оказались замешаны в деле об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Это подтвердило Министерство обороны США.
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