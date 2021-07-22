«Ставят на колени». Найдена связь в череде покушений на лидеров стран третьего мира

СМИ сообщили о предотвращении покушения на президента Мадагаскара Андри Радзуэлины. По данным радиостанции RFI со ссылкой на заявления прокуратуры, были задержаны франко-малагасиец Поль Рафанохарана и француз Филипп Франсуа.

Накануне на временного президента Мали Ассими Гоита напали двое мужчин. Отмечается, что президент находился в мечети в Бамако на молитве в честь мусульманского праздника Курбан-Байрам, когда двое совершили нападение, один из них был вооружен ножом, 7 июля президент Гаити Жовенель Моиз был убит в результате нападения на его резиденцию.

Череду покушений на лидеров стран «третьего мира» нельзя назвать случайностью, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

«Подобная череда покушений в странах так называемого третьего мира абсолютно неслучайна. Это говорит о том, что есть серьезные силы, заинтересованные в изменении политической обстановки. Если изменить эту обстановку не удается экономическими шагами или финансированием определенных оппозиционных сил, то соответствующие политические круги переходят к варианту устранения неугодных политических лидеров, которые не идут на политический сговор», - отметил он.