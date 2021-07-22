СМИ: На Мадагаскаре предотвращено покушение на президента страны
22 июля 202110:53
На Мадагаскаре было предотвращено покушение на президента страны Андри Радзуэлины, передает AFP.
По данным радиостанции RFI со ссылкой на заявления прокуратуры. были задержаны франко-малагасиец Поль Рафанохарана и француз Филипп Франсуа. Отмечается, что на данный момент они находятся под стражей. Поль Рафанохарана был задержан в своем доме, а Филиппа Франсуа задержали в местном аэропорту при попытке улететь из страны, передает РИА Новости.
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22 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru