СМИ: На Мадагаскаре предотвращено покушение на президента страны

На Мадагаскаре было предотвращено покушение на президента страны Андри Радзуэлины, передает AFP.

По данным радиостанции RFI со ссылкой на заявления прокуратуры. были задержаны франко-малагасиец Поль Рафанохарана и француз Филипп Франсуа. Отмечается, что на данный момент они находятся под стражей. Поль Рафанохарана был задержан в своем доме, а Филиппа Франсуа задержали в местном аэропорту при попытке улететь из страны, передает РИА Новости.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Покушение
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