Пентагон подтвердил подготовку военных Колумбии, напавших на президента Гаити
Вооруженные силы Соединённых Штатов Америки ранее действительно проводили подготовку некоторых военнослужащих Колумбии, которые оказались замешаны в деле об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Это подтвердило Министерство обороны США.
Как завил ТАСС официальный представитель Пентагона, речь идёт о некоторых гражданах Колумбии, задержанных в рамках расследования этого преступления. Минобороны США проводит проверку всех обстоятельств дела. По его словам, американское военное ведомство практикует подготовку тысяч военнослужащих из стран-партнёров Южной и Центральной Америки, Карибского региона.
Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в результате нападения группы злоумышленников на его резиденцию 7 июля. По подозрению в покушении задержаны 23 человека, включая не менее 18 колумбийцев – военных в отставке. Арестованы также двое граждан США гаитянского происхождения.
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