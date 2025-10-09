Экс-посол Израиля: Сделка по Газе обрадует всех, кроме Ирана
Новая реальность на Ближнем востоке возможна, если страны региона не допустят возрождения радикальной палестинской группировки, заявил НСН экс-посол Израиля в РФ Цви Маген.
Объявленная договоренность между Израилем и ХАМАС по первой фазе плана урегулирования конфликта выгодна большинству стран региона, кроме Ирана и его союзников, и не должна сказаться негативно на политических перспективах премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом в комментарии НСН заявил бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.
Президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинская группировка ХАМАС договорились по первой фазе плана урегулирования конфликта. Все заложники «очень скоро» будут освобождены, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии «в качестве первых шагов на пути к прочному и долговременному миру», уточнил Трамп. Он поблагодарил Катар, Египет и Турцию за посредничество. Премьер-министр Нетаньяху назвал соглашение «великим днем для Израиля» и поблагодарил Трампа за его усилия. Группировка ХАМАС в своем заявлении тоже поблагодарила Трампа и всех посредников, но призвала их заставить Израиль «полностью выполнить условия соглашения».
«Это достаточно выгодная сделка. На данном этапе конфликт не окончен, но остановился. Израиль не был счастлив от этой войны, кроме некоторых маргинальных политиков. Возвращение заложников и тел погибших тоже позитивная составляющая. Вопрос в том, как это будет развиваться и будет ли ХАМАС соблюдать договоренности. От этого зависит статус Нетаньяху. Во всяком случае, его воспринимают позитивно сейчас. Соглашение с ХАМАС означает, что группировка разоружается и больше не будет участвовать в политической жизни Газы. Там пока будет задействована международная группа экспертов, которая займется восстановлением жизни в анклаве. В дальнейшем ХАМАС захочет вернуться и будет искать для этого лазейку. Но это вопрос будущего», - отметил собеседник НСН.
По словам Цви Магена, важное значение для урегулирования имеет позиция международного сообщества и, в первую очередь, региональных государств.
«За исключением Ирана и их прокси все страны Ближнего востока относятся позитивно к соглашению. Если они не допустят возрождения ХАМАС, в регионе создадутся новые реалии, которые означают очень серьёзный успех политики Трампа. Однако это чаяние и желание всех государств региона - жить в мире и дружбе. В этом плане у Нетаньяху нет проблем. Посредники в лице Египта, Турции и Катара - не союзники Израиля, но они хотят урегулирования в регионе. Они борются за лидерство в регионе после потери Ираном этого статуса. Серьёзную роль в этом плане также играет Саудовская Аравия. Эти страны не будут мешать процессу нормализации», - подчеркнул Цви Маген.
Премьер Израиля 9 октября проведет заседание правительства для того, чтобы утвердить соглашение в рамках первого этапа мирного плана с ХАМАС. Как ожидается, стороны подпишут документ в тот же день на территории Египта. Обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках сделки между Израилем и ХАМАС может произойти до 13 октября, заявил Дональд Трамп.
Предполагается, что режим прекращения огня вступит в силу на территории сектора Газа сразу после заключения соглашения. Первый этап частичного вывода войск Израиля из анклава начнется в течение 24 часов после заключения сделки. Оставшиеся в живых заложники будут возвращены в течение 72 часов после одобрения сделки правительством Израиля. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по оценке местных СМИ, под контролем ЦАХАЛ останется 53% сектора Газа.
Белый дом 29 сентября обнародовал «всеобъемлющий план» Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Документ из 20 пунктов предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации.
