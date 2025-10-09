Объявленная договоренность между Израилем и ХАМАС по первой фазе плана урегулирования конфликта выгодна большинству стран региона, кроме Ирана и его союзников, и не должна сказаться негативно на политических перспективах премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом в комментарии НСН заявил бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинская группировка ХАМАС договорились по первой фазе плана урегулирования конфликта. Все заложники «очень скоро» будут освобождены, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии «в качестве первых шагов на пути к прочному и долговременному миру», уточнил Трамп. Он поблагодарил Катар, Египет и Турцию за посредничество. Премьер-министр Нетаньяху назвал соглашение «великим днем для Израиля» и поблагодарил Трампа за его усилия. Группировка ХАМАС в своем заявлении тоже поблагодарила Трампа и всех посредников, но призвала их заставить Израиль «полностью выполнить условия соглашения».