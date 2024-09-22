Усиление охраны и пароли: На затонувшей яхте Bayesian обнаружили сейфы с секретной информацией

СЕКРЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Накануне стало известно, что на яхте Bayesian, затонувшей у берегов Сицилии в августе 2024 года, могут быть сейфы с секретной информацией, которая интересует спецслужбы. В связи с этим специалисты-водолазы, которые обследовали обломки судна, попросили усилить меры безопасности для его охраны, сообщил CNN.

По данным источника, на яхте могут находиться конфиденциальные данные, которые связаны с некоторыми западными разведслужбами, что может быть интересно для ряда стран.

Телеканал сообщил, что английский предприниматель Майкл Линч, который находился на Bayesian в момент крушения, был связан с британскими, американскими и другими разведывательными службами через разные компании, в том числе основанную им «Darktrace». Эта организация занимается кибербезопасностью.