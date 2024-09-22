Усиление охраны и пароли: На затонувшей яхте Bayesian обнаружили сейфы с секретной информацией
СМИ сообщили о конфиденциальных данных, хранящихся на судне, которые связаны с разведслужбами Запада, что может быть интересно для некоторых стран.
На затонувшей в августе у берегов Сицилии яхты, на которой погиб мультимиллионер Майкл Линч, обнаружили разведданные. Охрану судна усилили. Причиной крушения Bayesian называют человеческий фактор, однако следствие по делу пока не закончено, и судно до сих пор не подняли со дна.
СЕКРЕТНЫЕ ДАННЫЕ
Накануне стало известно, что на яхте Bayesian, затонувшей у берегов Сицилии в августе 2024 года, могут быть сейфы с секретной информацией, которая интересует спецслужбы. В связи с этим специалисты-водолазы, которые обследовали обломки судна, попросили усилить меры безопасности для его охраны, сообщил CNN.
По данным источника, на яхте могут находиться конфиденциальные данные, которые связаны с некоторыми западными разведслужбами, что может быть интересно для ряда стран.
Телеканал сообщил, что английский предприниматель Майкл Линч, который находился на Bayesian в момент крушения, был связан с британскими, американскими и другими разведывательными службами через разные компании, в том числе основанную им «Darktrace». Эта организация занимается кибербезопасностью.
«Затонувшее судно, лежащее на глубине около 50 м, как полагают, имеет водонепроницаемые сейфы, содержащие два сверхзашифрованных жестких диска, которые содержат строго секретную информацию, включая пароли и другие конфиденциальные данные», - передает слова должностного лица, которое участвует в спасательной операции, CNN.
Отмечается, что обломки судна будут подняты со дна в ближайшие недели.
56-метровая суперъяхта Bayesian затонула 19 августа во время масштабного шторма у берегов Сицилии. В день катастрофы миллиардер Майкл Линч собрал гостей на яхте для празднования снятия с него обвинений по уголовному делу о крупном мошенничестве.
Как сообщали британские СМИ, судно погрузилось под воду за минуту. На его борту находились 12 пассажиров и 10 членов экипажа. Спастись удалось 15 людям, восемь из которых были госпитализированы. Жертвами крушения стали сам Линч и его дочь Ханна, председатель банка «Morgan Stanley International» Джонатан Блумер, его жена Джуди, юрист «Clifford Chance» Крис Морвилло, его жена Неда и шеф-повар яхты Рекальдо Томас, передают «Известия».
ПРИЧИНЫ КРУШЕНИЯ
До этого генеральный директор компании, которая построила судно Bayesian, «Sea Group» Джованни Костантино рассказал, что причиной крушения яхты стал человеческий фактор. По его мнению, действия экипажа и пассажиров превратились в «очень длинный список ошибок», которые привели к трагедии. В частности, яхта не должна была стоять на якоре, а людей следовало высадить на берег, заметил он.
«Этот инцидент звучит как невероятная история, как с технической точки зрения, так и с точки зрения фактов», - сказал Костантино в интервью газете «Corriere della Sera».
По его словам, подобные парусные яхты считаются «самыми безопасными в мире», так как конструкция и киль делают их «непотопляемыми». Он также напомнил, что судна его компании в 2005 году смогли выстоять во время урагана Катрина в США.
Позже результаты вскрытия тел четырех из семи погибших при крушении Bayesian показали, что причиной их смерти стал недостаток кислорода, так как жертвы не смогли выбраться из затопленного судна, сообщили «Известия».
Согласно экспертизе Института судебной медицины Палермо, погибшие попали в воздушный пузырь, который образовался после того, как яхта погрузилась на глубину 50 м. По данным газеты «Repubblica», вскрытие не обнаружило следов воды в первых обследованных телах.
Ранее RT сообщил, что прокуратура Италии возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве после крушения яхты Bayesian.
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