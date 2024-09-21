Замминистра туризма Нижегородской области Галкина погибла в ДТП

Заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина скончалась в ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza».

В Москве три человека погибли в результате ДТП с такси

Известно, что авария произошла вечером 20 сентября в Семеновском районе недалеко от деревни Люнда-Шипово. В результате происшествия погибли три человека, в том числе водитель и пассажир второго автомобиля. Во время ДТП также пострадали водитель автобазы нижегородского кремля и сотрудник регионального агентства гостеприимства.

По данным источника, машина, в которой в момент аварии была Галкина, врезалась в легковушку. Отмечается, что чиновник возвращалась из командировки в Марий Эл.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван погиб в ДТП.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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