Замминистра туризма Нижегородской области Галкина погибла в ДТП
Заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина скончалась в ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza».
Известно, что авария произошла вечером 20 сентября в Семеновском районе недалеко от деревни Люнда-Шипово. В результате происшествия погибли три человека, в том числе водитель и пассажир второго автомобиля. Во время ДТП также пострадали водитель автобазы нижегородского кремля и сотрудник регионального агентства гостеприимства.
По данным источника, машина, в которой в момент аварии была Галкина, врезалась в легковушку. Отмечается, что чиновник возвращалась из командировки в Марий Эл.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван погиб в ДТП.
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- Замминистра туризма Нижегородской области Галкина погибла в ДТП
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru