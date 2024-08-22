С затонувшей у Сицилии яхты подняли тела британского банкира Блумера и его жены

Пять тел были найдены и идентифицированы в ходе поиска пропавших без вести после того, как у берегов Сицилии затонула яхта Bayesian. Об этом со ссылкой на заявление итальянской береговой охраны сообщает Sky News.

Британский мультимиллионер пропал после крушения яхты в Италии

Отмечается, что спасатели подняли тела председателя совета директоров банка Morgan Stanley International Джонатана Блумера и его жены Джудит.

По данным телеканала, также были опознаны тела ещё трёх погибших: юриста британской фирмы Clifford Chance Кристофера Морвилло, его супруги Неды и британского предпринимателя Майка Линча.

Ранее в СМИ появилась информация, что спасатели также нашли тело 18-летней дочери Линча Ханны, сообщает RT. При этом Sky News пишет, что девушка по-прежнему считается пропавшей без вести.

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ФОТО: пресс-служба Tenzor International Cup 2023
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