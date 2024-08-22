С затонувшей у Сицилии яхты подняли тела британского банкира Блумера и его жены
Пять тел были найдены и идентифицированы в ходе поиска пропавших без вести после того, как у берегов Сицилии затонула яхта Bayesian. Об этом со ссылкой на заявление итальянской береговой охраны сообщает Sky News.
Отмечается, что спасатели подняли тела председателя совета директоров банка Morgan Stanley International Джонатана Блумера и его жены Джудит.
По данным телеканала, также были опознаны тела ещё трёх погибших: юриста британской фирмы Clifford Chance Кристофера Морвилло, его супруги Неды и британского предпринимателя Майка Линча.
Ранее в СМИ появилась информация, что спасатели также нашли тело 18-летней дочери Линча Ханны, сообщает RT. При этом Sky News пишет, что девушка по-прежнему считается пропавшей без вести.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru