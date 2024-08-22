С затонувшей у Сицилии яхты подняли тела британского банкира Блумера и его жены

Отмечается, что спасатели подняли тела председателя совета директоров банка Morgan Stanley International Джонатана Блумера и его жены Джудит.

По данным телеканала, также были опознаны тела ещё трёх погибших: юриста британской фирмы Clifford Chance Кристофера Морвилло, его супруги Неды и британского предпринимателя Майка Линча.

Ранее в СМИ появилась информация, что спасатели также нашли тело 18-летней дочери Линча Ханны, сообщает RT. При этом Sky News пишет, что девушка по-прежнему считается пропавшей без вести.

