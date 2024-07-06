На Сицилии проснулся один из самых высоких вулканов в Европе Этна
Проснулся один из самых высоких вулканов в Европе — Этна на Сицилии извергается уже несколько дней. Раскаленная лава активно стекает по склонам в Средиземное море.
Вулкан выбрасывает массивный столбы пепла и дыма в высоту до 4,5 километра. Из-за подземных толчков власти повысили уровень тревоги до желтого. Движение в аэропорту Катании ограничено.
Итальянскую Катанию завалило пеплом из-за извержения вулкана Этна — дороги и машины окрасились в черный цвет. На улицах проводят масштабные работы по очистке. Люди рисуют на дорогах и собирают композиции из пепла.
Ранее стало известно, что на юге Исландии проснулся вулкан, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru