На Сицилии проснулся один из самых высоких вулканов в Европе Этна

Проснулся один из самых высоких вулканов в Европе — Этна на Сицилии извергается уже несколько дней. Раскаленная лава активно стекает по склонам в Средиземное море.

МЧС: На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла высотой 1,8 километра

Вулкан выбрасывает массивный столбы пепла и дыма в высоту до 4,5 километра. Из-за подземных толчков власти повысили уровень тревоги до желтого. Движение в аэропорту Катании ограничено.

Итальянскую Катанию завалило пеплом из-за извержения вулкана Этна — дороги и машины окрасились в черный цвет. На улицах проводят масштабные работы по очистке. Люди рисуют на дорогах и собирают композиции из пепла.

Ранее стало известно, что на юге Исландии проснулся вулкан, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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