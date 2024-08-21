СМИ: Внутри затонувшей у Сицилии яхты нашла тела миллионера Линча и его дочери
Внутри затонувшей у берегов Сицилии суперъяхты Bayesian спасатели обнаружили тела британского мультимиллионера Майкла Линча и его 18-летней дочери Ханны. Об этом пишет Telegraph.
Всего на борту утонувшего во время урагана 19 августа судна находились 22 человек, среди которых было 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Ранее сообщалось, что один человек погиб, это повар из Канады, его тело нашли на берегу. Еще 15 человек выжили, а шестеро пропали без вести.
Дайверы обследовали пассажирские каюты, но поиски сильно затрудняют узкие пространства внутри корабля. Морское дно в районе кораблекрушения исследует робот береговой охраны. Яхта находится примерно в 800 метрах от берега и на глубине около 50 метров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru