СМИ: Внутри затонувшей у Сицилии яхты нашла тела миллионера Линча и его дочери

Внутри затонувшей у берегов Сицилии суперъяхты Bayesian спасатели обнаружили тела британского мультимиллионера Майкла Линча и его 18-летней дочери Ханны. Об этом пишет Telegraph.

Всего на борту утонувшего во время урагана 19 августа судна находились 22 человек, среди которых было 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Ранее сообщалось, что один человек погиб, это повар из Канады, его тело нашли на берегу. Еще 15 человек выжили, а шестеро пропали без вести.