СМИ: Внутри затонувшей у Сицилии яхты нашла тела миллионера Линча и его дочери

Внутри затонувшей у берегов Сицилии суперъяхты Bayesian спасатели обнаружили тела британского мультимиллионера Майкла Линча и его 18-летней дочери Ханны. Об этом пишет Telegraph.

Всего на борту утонувшего во время урагана 19 августа судна находились 22 человек, среди которых было 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Ранее сообщалось, что один человек погиб, это повар из Канады, его тело нашли на берегу. Еще 15 человек выжили, а шестеро пропали без вести.

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Дайверы обследовали пассажирские каюты, но поиски сильно затрудняют узкие пространства внутри корабля. Морское дно в районе кораблекрушения исследует робот береговой охраны. Яхта находится примерно в 800 метрах от берега и на глубине около 50 метров.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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