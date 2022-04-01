Украинские военные выпустили 40 снарядов по двум поселкам в ЛНР

Военные формирования на Украине выпустили 40 снарядов по двум населенным пунктам в Луганской народной республике, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ЛНР в СЦКК.

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"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел: 00.00 н.п. Новотошковское – Донецкий: РСЗО 122мм (40 снарядов)", — заявили в представительстве.

Ранее украинские силовики выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску.

Кроме того, корреспонденты российских СМИ попали под обстрел недалеко от города Рубежное в Луганской народной республике.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:ОбстрелЛНР
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