Украинские военные выпустили 40 снарядов по двум поселкам в ЛНР
Военные формирования на Украине выпустили 40 снарядов по двум населенным пунктам в Луганской народной республике, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ЛНР в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел: 00.00 н.п. Новотошковское – Донецкий: РСЗО 122мм (40 снарядов)", — заявили в представительстве.
Ранее украинские силовики выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску.
Кроме того, корреспонденты российских СМИ попали под обстрел недалеко от города Рубежное в Луганской народной республике.
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