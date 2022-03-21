Войска Украины обстреляли Лозовое в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Лозовое в ДНР, по которому было выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Донецкой народной республики в СЦКК.
Напомним, военные России завершают разгром украинского нацбатальона «Донбасс». Удалось уничтожить до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов. Продолжается бой за овладение населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское с остатками боевиков.
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