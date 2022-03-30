Сотрудники российских СМИ попали под обстрел в ЛНР

Корреспондент агенства заявил, что в группе журналистов были, в том числе, сотрудники телеканала «Звезда».

По его словам, обстрелу подвергся монастырь Ильи Пророка в Варваровке, где находятся эвакуированные жители Рубежного, пострадавших и погибших нет.

Ранее под Мариуполем был ранен военный корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов.