В ЛНР заявили о выпуске Украиной «Точки-У» по Луганску

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: в 05.25 со стороны Северодонецка выпущена ракета "Точка-У" по Луганску», — говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях уточняются.

Накануне украинские войска выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по поселку Каштановое в Донецкой народной республике, напоминают Известия.

