В ЛНР заявили о выпуске Украиной «Точки-У» по Луганску
Украинские силовики выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску. Об этом сообщает представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: в 05.25 со стороны Северодонецка выпущена ракета "Точка-У" по Луганску», — говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
Данные о возможных пострадавших и разрушениях уточняются.
Накануне украинские войска выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по поселку Каштановое в Донецкой народной республике, напоминают Известия.
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