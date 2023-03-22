Украинские власти начали рассматривать снос памятника Щорсу в Киеве
Киевские власти приступили к рассмотрению возможности демонтажа монумента, посвященного командиру времен Гражданской войны в России Николаю Щорсу. Об этом заявил глава Минкульта Украины Александр Ткаченко, сообщило агентство РИА Новости.
По словам политика, в числе прочих вариантов рассматривается демонтаж всадника, но оставление на постаменте его коня. Ткаченко назвал такой вариант допустимым, поскольку фигура коня признается всеми искусствоведами выдающимся произведением.
Ранее коммунальные службы города Днепр (ранее Днепропетровск) демонтировали памятник писателю Максиму Горькому. Также власти Днепра решили убрать памятник Герою СССР Валерию Чкалову.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru