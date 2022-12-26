Памятники Горькому и Чкалову демонтировали в Днепре

Коммунальные службы города Днепр (ранее Днепропетровск) демонтировали памятник писателю Максиму Горькому, сообщает днепровское отделение Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Власти Одессы решили демонтировать памятники Екатерине II и Суворову

Также власти Днепра решили убрать памятник Герою СССР Валерию Чкалову. Он был установлен в парке имени лётчику, который ранее переименовали - теперь это парк имени казачьего есаула Лазаря Глобы.

По данным украинских СМИ, в ближайшее время в городе также снесут памятники русскому учёному Михаилу Ломоносову и Герою СССР Александру Матросову.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Мeдведев вспомнил цитату из «Белой гвардии» Михaила Булгакова в связи со сносом памятников Алeксандру Пушкину и Александру Сyворову на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДнепропетровскУкраинаПамятники
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