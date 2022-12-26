Памятники Горькому и Чкалову демонтировали в Днепре
Коммунальные службы города Днепр (ранее Днепропетровск) демонтировали памятник писателю Максиму Горькому, сообщает днепровское отделение Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Также власти Днепра решили убрать памятник Герою СССР Валерию Чкалову. Он был установлен в парке имени лётчику, который ранее переименовали - теперь это парк имени казачьего есаула Лазаря Глобы.
По данным украинских СМИ, в ближайшее время в городе также снесут памятники русскому учёному Михаилу Ломоносову и Герою СССР Александру Матросову.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Мeдведев вспомнил цитату из «Белой гвардии» Михaила Булгакова в связи со сносом памятников Алeксандру Пушкину и Александру Сyворову на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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