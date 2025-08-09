На юге Испании в Кордовской соборной мечети произошел пожар
Пожар произошел на территории памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, Кордовской соборной мечети (Мескита) в Испании. Об этом пишет El Pais, ссылаясь на правоохранительные органы.
Сигнал о возгорании поступил около 21:00 (22:00 мск) 8 августа. Пожар разгорелся во внутреннем дворике.
Огонь уже потушили. Все подходы к мечети перекрыли.
Кордовская соборная мечеть находится на юге Испании, она была построена примерно в VIII веке.
Ранее крупный пожар произошел на территории музыкального фестиваля Tomorrowland в Бельгии, в результате полностью сгорела центральная сцена.
