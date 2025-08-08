В Турции от сердечного приступа скончалась 70-летняя туристка из России
В турецкой Аланье в провинция Анталья во время отдыха скончалась 70-летняя россиянка, сообщает газета Sabah.
Галина Татонкина проживала в отеле в районе Махмутлар. Сердечный приступ случился, когда она загорала на пляже.
Женщину оперативно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь.
8 августа Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции официальные данные после сообщений о массовом отравлении туристов в одном из отелей Аланьи. По данным Telegram-канала Shot, десятки россиян пожаловались на пищевое отравление в Club Hotel Anjeliq 5, передает «Радиоточка НСН».
