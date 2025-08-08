Хуситы заявили об атаке дронами на аэропорт Бен-Гурион и цели в Израиле

Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, заявило об ударах беспилотниками по трём целям в Израиле, включая аэропорт Бен-Гурион. Об этом сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

По его словам, первый беспилотник атаковал аэропорт Лод (Бен-Гурион) в Яффе, два других нанесли удары по «важным целям» в Беэр-Шеве и Ашкелоне.

Хуситы ударили баллистической ракетой по аэропорту в Израиле

Хуситы с ноября 2023 года регулярно атакуют Израиль и суда в Красном море, заявляя, что действуют в поддержку палестинцев в секторе Газа. Их удары нередко наносятся с территории Йемена на дальние дистанции и сопровождаются запусками как беспилотников, так и ракет.

Израильские военные заявляют, что большинство дронов и ракет, запущенных хуситами, перехватываются средствами ПВО или кораблями союзников в регионе. Тем не менее отдельные атаки приводят к повреждениям объектов и временным перебоям в работе инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ZUMA / TASS
