Хуситы заявили об атаке дронами на аэропорт Бен-Гурион и цели в Израиле

Хуситы с ноября 2023 года регулярно атакуют Израиль и суда в Красном море, заявляя, что действуют в поддержку палестинцев в секторе Газа. Их удары нередко наносятся с территории Йемена на дальние дистанции и сопровождаются запусками как беспилотников, так и ракет.

Израильские военные заявляют, что большинство дронов и ракет, запущенных хуситами, перехватываются средствами ПВО или кораблями союзников в регионе. Тем не менее отдельные атаки приводят к повреждениям объектов и временным перебоям в работе инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».

