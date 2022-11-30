Власти Одессы решили демонтировать памятники Екатерине II и Суворову

Городской совет Одессы принял решение демонтировать памятники Екатерине II и Александру Суворову, сообщает РИА Новости.

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За снос памятника российской императрице высказались 43 депутата, голосов против не было. Демонтаж памятника русскому полководцу одобрил 41 парламентарий, противников этого решения не нашлось.

Отмечается, что депутат горсовета Александра Ковальчук предложила убрать памятники на временное хранение в Одесский художественный музей.

Ранее в украинском городе Николаеве демонтировали мемориальную доску с барельефом Александра Пушкина, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Поляков
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаПамятникиОдесса
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