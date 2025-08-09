Трамп рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске 15 августа

Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Об этом американский политик написал в социальной сети Truth Social.

СМИ: Путин и Трамп могут встретиться 11 августа

«Долгожданная встреча между мной... и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа, в великом штате Аляска», - отметил Трамп.

Американский президент подчеркнул, что дополнительные детали уточнят позже.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о согласовании договоренности о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, от Вашингтона поступило приемлемое предложение о саммите, ожидается, что он пройдет в ближайшее время, ориентировочно, на следующей неделе.

