В многоэтажке в Ростове произошли взрыв и возгорание из-за БПЛА
Взрыв и пожар произошли из-за атаки БПЛА в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Из-за атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание на уровне 18 этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный», - написал врио губернатора в Telegram.
На месте ЧП находятся оперативные службы, их работу координирует замгубернатора Сергей Бодряков. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.
Ранее в Белгородской области четыре муниципалитета подверглись обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины, обошлось без жертв.
