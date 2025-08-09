В многоэтажке в Ростове произошли взрыв и возгорание из-за БПЛА

Взрыв и пожар произошли из-за атаки БПЛА в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Из-за атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание на уровне 18 этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный», - написал врио губернатора в Telegram.

На месте ЧП находятся оперативные службы, их работу координирует замгубернатора Сергей Бодряков. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее в Белгородской области четыре муниципалитета подверглись обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины, обошлось без жертв.

