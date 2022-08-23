Украина обратилась в ЕСПЧ из-за суда над украинскими военнопленными

В свою очередь замминистра юстиции Украины Ирина Мудрая заявила, что ни один суд не может быть проведен над военнопленными.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что в республике затягивать с международным трибуналом над военнопленными не будут.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если в ДНР состоится международный трибунал над украинскими военными, то никакие переговоры Украины с Россией будут невозможны.

В конце июля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что создание международного трибунала по Украине под эгидой ООН бесперспективно. По его мнению, к этому процессу следовало бы привлечь партнеров России, в том числе Сирию, Иран и Боливию.

