Украина обратилась в ЕСПЧ из-за суда над украинскими военнопленными

Украина подала ходатайство в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованиями не допустить трибунал над украинскими военнопленными. Об этом говорится в совместном заявлении минюста и МИД Украины в социальной сети Facebook (признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам главы министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, проведение каких-либо судов над военнопленными в целях пропаганды запрещается и приравнивается к военным преступлениям.

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В свою очередь замминистра юстиции Украины Ирина Мудрая заявила, что ни один суд не может быть проведен над военнопленными.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что в республике затягивать с международным трибуналом над военнопленными не будут.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если в ДНР состоится международный трибунал над украинскими военными, то никакие переговоры Украины с Россией будут невозможны.

В конце июля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что создание международного трибунала по Украине под эгидой ООН бесперспективно. По его мнению, к этому процессу следовало бы привлечь партнеров России, в том числе Сирию, Иран и Боливию.

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ТЕГИ:УкраинаПленныеЕСПЧ
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