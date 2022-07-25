Бастрыкин предложил привлечь Сирию, Иран и Боливию к работе трибунала по Украине

«Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС», — отметил Бастрыкин.

По словам главы СК, учреждение суда и его устава можно оформить соглашением между и входящими в эти организации странами, Россией и Донецкой и Луганской народными республиками, пишет Газета.ру.

Бастрыкин отметил, что к работе по международному разбирательству целесообразно привлечь страны, демонстрирующие независимую, основанную на нормах международного права позицию по украинскому вопросу. В числе таких государств глава СК назвал Сирию, Иран и Боливию, пишет Ura.ru.

