Бастрыкин предложил привлечь Сирию, Иран и Боливию к работе трибунала по Украине

Создание международного трибунала по Украине под эгидой ООН бесперспективно, к этому процессу следовало бы привлечь партнеров России. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

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«Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС», — отметил Бастрыкин.

По словам главы СК, учреждение суда и его устава можно оформить соглашением между и входящими в эти организации странами, Россией и Донецкой и Луганской народными республиками, пишет Газета.ру.

Бастрыкин отметил, что к работе по международному разбирательству целесообразно привлечь страны, демонстрирующие независимую, основанную на нормах международного права позицию по украинскому вопросу. В числе таких государств глава СК назвал Сирию, Иран и Боливию, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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