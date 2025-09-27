Продюсер Табарчук заявил, что кинопроект окупается лишь через три-четыре года
27 сентября 202521:17
Анастасия Александрова
Фильмы и сериалы окупятся, если люди будут их смотреть несколько лет, сказал НСН Дмитрий Табарчук.
Практически ни один фильм или сериал быстро не окупается, поэтому продюсеры особенно заинтересованы в том, чтобы проекты работали в долгую, заявил генеральный продюсер «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук.
«У любого продюсера KPI получается не здесь и сейчас. Продюсер зарабатывает только в одном случае: если его проект работает и амортизируется в долгую. Соответственно, любой фильм или сериал, из которого можно сделать франшизу или который люди будут смотреть три-четыре года, окупится. Здесь и сейчас практически ни один проект не отбивается. Мы, как продюсеры, заинтересованы, чтобы проект работал в долгую максимально качественно», - сказал Табарчук в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре «Россия».
Ранее актер, продюсер Александр Златопольский заявил спецкору НСН, что окупаемости отечественного кино способствовало появление цифровых платформ во время пандемии и отсутствие конкуренции из-за санкций и ограничений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев
- Продюсер Табарчук заявил, что кинопроект окупается лишь через три-четыре года
- Лавров: Россия не направляет ракеты и БПЛА на объекты в странах ЕС и НАТО
- Лавров: У России нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС
- Минздрав: К 2030 году ожирение может грозить половине россиян
- Гавриил Гордеев: Европейцы кусают локти из-за невозможности работать с Россией
- Рэпер Xzibit даст сольные концерты в Москве и Петербурге
- В Ленобласти арестовали двух продавцов суррогатного алкоголя
- Штирлиц, «Ночной дозор» и Супермен: Лукьяненко о видах супергеройских фильмов
- В Okko видят запрос на решительного героя в кино
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru