В Госдепе выразили беспокойство из-за намерения ДНР выдвинуть обвинения иностранным наемникам
США обеспокоены возможным предъявлением обвинений властями Донецкой народной республики в адрес иностранных граждан, входивших в состав украинских вооруженных формирований. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
«Мы обеспокоены сообщениями, согласно которым нелегитимные власти на востоке Украины предъявят обвинения жителям Великобритании, Швеции и Хорватии. Россия и подконтрольные ей силы обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», — написал глава Госдепа в Twitter.
Ранее стало известно, что Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Швеции Густавссона Матиаса, хорвата Пребега Векослава, подданных Великобритании Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла. Бойцы были взяты в плен в Мариуполе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru