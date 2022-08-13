В Госдепе выразили беспокойство из-за намерения ДНР выдвинуть обвинения иностранным наемникам

«Мы обеспокоены сообщениями, согласно которым нелегитимные власти на востоке Украины предъявят обвинения жителям Великобритании, Швеции и Хорватии. Россия и подконтрольные ей силы обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», — написал глава Госдепа в Twitter.

Ранее стало известно, что Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Швеции Густавссона Матиаса, хорвата Пребега Векослава, подданных Великобритании Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла. Бойцы были взяты в плен в Мариуполе.

