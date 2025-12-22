Уиткофф и Умеров опубликовали одинаковые заявления по итогам встреч в США
По итогам переговоров в США секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф опубликовали полностью идентичные заявления, сообщает RT.
Как следует из сообщений, в ходе встречи стороны проанализировали четыре основополагающих документа. Центральными темами стали доработка мирного плана из 20 пунктов и согласование подходов к многосторонним гарантиям безопасности.
Также обсуждались гарантии от США для Украины и развитие программы экономического восстановления.
Ранее спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал итоги переговоров с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
