СМИ: Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о военных базах
Россия почти договорилась с новыми властями Сирии о сохранении двух своих военных баз, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в России и на Ближнем Востоке.
Речь идет о базе ВМФ в Тартусе и авиабазе Хмеймим, которые Россия сможет использовать до 2066 года согласно действующему двустороннему договору.
Источники утверждают, что российские военные продолжат дислокацию на этих объектах, но ситуация остается нестабильной из-за внутреннего конфликта в Сирии. Подтвердить эти сведения у нового сирийского правительства агентству не удалось, в Кремле комментариев пока не дали.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявлял о попытках России наладить диалог с пришедшими к власти оппозиционными силами, связанными с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в РФ), передает «Радиоточка НСН».
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