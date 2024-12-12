СМИ: Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о военных базах

Россия почти договорилась с новыми властями Сирии о сохранении двух своих военных баз, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в России и на Ближнем Востоке.

Речь идет о базе ВМФ в Тартусе и авиабазе Хмеймим, которые Россия сможет использовать до 2066 года согласно действующему двустороннему договору.