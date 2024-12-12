СМИ: Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о военных базах

Россия почти договорилась с новыми властями Сирии о сохранении двух своих военных баз, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в России и на Ближнем Востоке.

Речь идет о базе ВМФ в Тартусе и авиабазе Хмеймим, которые Россия сможет использовать до 2066 года согласно действующему двустороннему договору.

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Источники утверждают, что российские военные продолжат дислокацию на этих объектах, но ситуация остается нестабильной из-за внутреннего конфликта в Сирии. Подтвердить эти сведения у нового сирийского правительства агентству не удалось, в Кремле комментариев пока не дали.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявлял о попытках России наладить диалог с пришедшими к власти оппозиционными силами, связанными с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в РФ), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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