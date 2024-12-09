«Египет или Йемен»: Эксперты назвали альтернативу потере военных баз в Сирии

Россия вряд ли сможет сохранить военные базы в Сирии, где произошла смена власти, заявил в интервью НСН военный эксперт Алексей Подберезкин. При этом депутат Госдумы, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов призвал пока не торопить события.

Ранее в Сирии произошел военный переворот, в результате которого президент этой страны Башар Асад сложил полномочия и сбежал в Москву. По данным СМИ, оппозиция вошла в Тартус, где находится российская военно-морская база, а также взяла под контроль город Джебла, расположенный рядом с российской авиабазой Хмеймим. Подберезкин усомнился, что Россия сможет подписать договор о базах с новыми властями Сирии.