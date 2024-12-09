«Египет или Йемен»: Эксперты назвали альтернативу потере военных баз в Сирии
Потеря морской базы в Тартусе приведет к серьезным негативным изменениям для России в восточном Средиземноморье, сказал в эфире НСН Алексей Подберезкин, а Владимир Шаманов указал на «разнонаправленные движения» в Сирии.
Россия вряд ли сможет сохранить военные базы в Сирии, где произошла смена власти, заявил в интервью НСН военный эксперт Алексей Подберезкин. При этом депутат Госдумы, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов призвал пока не торопить события.
Ранее в Сирии произошел военный переворот, в результате которого президент этой страны Башар Асад сложил полномочия и сбежал в Москву. По данным СМИ, оппозиция вошла в Тартус, где находится российская военно-морская база, а также взяла под контроль город Джебла, расположенный рядом с российской авиабазой Хмеймим. Подберезкин усомнился, что Россия сможет подписать договор о базах с новыми властями Сирии.
«Я не думаю, что у нас будет возможность сохранить эти базы в будущем, потому что совершенно очевидно, что подписанный с Асадом договор будет признан недействительным, а новый договор с новым правительством будет предметом особых отношений, которые я не уверен, что у нас сложатся с ними. При этом у нас есть теоретические перспективы замены этих баз на базы в Египте или в Йемене», - сказал военный эксперт.
По его словам, потенциально возможная потеря базы в Тартусе является серьезным геополитическим ударом по России.
«Восточное Средиземноморье - это огромный регион, в котором мы, по сути, опирались на две базы. Речь идет не только о Сирии, а обо всем регионе, в том числе морской его части: части Средиземного моря, Красного моря, Персидского залива. Сейчас произойдут серьезные негативные изменения, которые мы будем пытаться каким-то образом нейтрализовать. Это огромный ущерб для нашей политики», - пояснил Подберезкин.
Со своей стороны, депутат Владимир Шаманов сказал НСН, что судьба баз будет зависеть от многих обстоятельств.
«Сейчас там разнонаправленные движения, причем мы не погружены в происходящие события, поэтому пока сложно что-то прогнозировать. Судьба наших баз будет зависеть от целого ряда обстоятельств. Главный фигурант сбежал, что теперь говорить?», – заключил собеседник НСН.
В МИД РФ сообщили 8 декабря, что российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боеготовности, при этом угрозы их безопасности нет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Со своей стороны, военкор Михаил Звинчук утверждает, что «пока наши базы блокированы», корабли вывели на рейд, а самолеты пока не вылетают с базы Хмеймим.
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