ЦИК Белоруссии опубликовал результаты голосования в Минске
ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные данные по результатам голосования на президентских выборах в Минске. Как уточняет RT, действующий президент Александр Лукашенко набрал 64,49% голосов. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская получила поддержку в белорусской столице 14,92% проголосовавших.
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН назвал главную ошибку президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая и привела к происходящему в республике.
«На мой взгляд, господин Лукашенко совершил массу необъяснимых для меня ошибок. Одна из них состоит в том, что если человек уверен, что получит свыше 80% голосов в свою пользу, а я думаю, что Лукашенко был уверен, зачем тогда надо было снимать с предвыборной гонки всех остальных кандидатов. Надо было дать возможность всем участвовать в этих выборах, получить свои 80 процентов, хотя, может быть, было бы лучше получить 65%. Многих проблем тогда не было бы», – сказал он.
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