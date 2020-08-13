Режиссер назвал главную ошибку Лукашенко на выборах

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН назвал главную ошибку президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая и привела к происходящему в республике.

В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, его ближайший конкурент Светлана Тихановская около 10%. Между протестующими и ОМОНом нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты.

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«На мой взгляд, господин Лукашенко совершил массу необъяснимых для меня ошибок. Одна из них состоит в том, что если человек уверен, что получит свыше 80% голосов в свою пользу, а я думаю, что Лукашенко был уверен, зачем тогда надо было снимать с предвыборной гонки всех остальных кандидатов. Надо было дать возможность всем участвовать в этих выборах, получить свои 80 процентов, хотя, может быть, было бы лучше получить 65%. Многих проблем тогда не было бы», – сказал он.

Кроме того, Карен Шахназаров в эксклюзивном интервью НСН отметил, что скандал вокруг дела Михаила Ефремова говорит о моральном состоянии нашего общества.

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ФОТО: president.gov.by
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