Порошенко выступил против Лукашенко, призвав провести новые выборы в Белоруссии

В частности, Порошенко призвал остановить насилие в стране, а также следить за РФ, которая, по его словам, пытается «покончить с белорусской независимостью».

По мнению экс-президента, Белоруссия «сползает в пучину хаоса и политической неопределенности». Порошенко подчеркнул, что действующие власти должны дать ответ требованиям вышедшим на улицу белоруссам, не применяя насилие.

Порошенко считает, что новые выборы в Белоруссии должны пройти с представители бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по демократическим институтам и правам человека, Совета Европы и ведущих международных организаций, что обеспечит доверие процедуре голосования.

