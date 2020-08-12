Порошенко выступил против Лукашенко, призвав провести новые выборы в Белоруссии
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал провести новые выборы президента в Белоруссии. Он записал соответствующее видеообращение, пишет РБК.
В частности, Порошенко призвал остановить насилие в стране, а также следить за РФ, которая, по его словам, пытается «покончить с белорусской независимостью».
По мнению экс-президента, Белоруссия «сползает в пучину хаоса и политической неопределенности». Порошенко подчеркнул, что действующие власти должны дать ответ требованиям вышедшим на улицу белоруссам, не применяя насилие.
Порошенко считает, что новые выборы в Белоруссии должны пройти с представители бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по демократическим институтам и правам человека, Совета Европы и ведущих международных организаций, что обеспечит доверие процедуре голосования.
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