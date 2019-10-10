Царёв о разведении войск в Донбассе: Зеленский решил не портить бандеровцам праздник

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в нормандском формате зависит от разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе. По его словам, «пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения, и будут случайно постреливать, разведения не будет»​​​. Соответственно не состоится и встреча в нормандском формате, сообщает «СТРАНА.ua». Позднее Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель оценил возможность проведения нормандской встречи. Стороны заявили, что условия для саммита были выполнены после того, как «трёхсторонняя контактная группа 1 октября договорилась о дальнейшем разведении сил на линии конфликта». Кроме того, в эфире телеканала «112 Украина» Зеленский заявил, что полагается на нормандский формат и минские соглашения для решения вопроса Крыма и окончания войны в Донбассе.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН, что Зеленский хочет провести встречу в нормандском формате, минуя разведение войск в Донбассе. По его мнению, президент Украины пытается уйти от конфликта с националистами, по вине которых срывается разведение войск в Золотом и Петровском.