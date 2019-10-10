В ЛНР сообщили о повторном срыве Киевом разведения сил в Донбассе
Украинские силовики второй раз сорвали процесс разведения войск в Донбассе на участке у населённого пункта Золотое. Об этом РИА Новости заявил глава представительства непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.
По его словам, украинская сторона не предпринимает попыток к разведению сил. Ранее в ЛНР запустили ракету как сигнал к началу операции, однако и в этот раз попытка не увенчалась успехом.
Напомним, 9 октября Украина также сорвала операцию по разведению сил в Донбассе. В ЛНР заявили, что Киев не выполнил условий минских соглашений и поручения стран нормандского формата, что ставит под угрозу сам саммит «четвёрки». Кроме того в ЛНР добавили, что их сторона выполнила все необходимые решения. Сведения для разведения войск были отправлены в мониторинговую миссию ОБСЕ, а также было дано уведомление о готовности к операции. В назначенное время в ЛНР запустили белую ракету, что было сигналом к началу разведения. Однако ответного сигнала с украинской стороны не последовало. Вторая попытка была назначена на 10 октября.
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