В ЛНР сообщили о повторном срыве Киевом разведения сил в Донбассе

Украинские силовики второй раз сорвали процесс разведения войск в Донбассе на участке у населённого пункта Золотое. Об этом РИА Новости заявил глава представительства непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

По его словам, украинская сторона не предпринимает попыток к разведению сил. Ранее в ЛНР запустили ракету как сигнал к началу операции, однако и в этот раз попытка не увенчалась успехом.