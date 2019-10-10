Меркель и Зеленский высказались за проведения саммита в нормандском формате
Канцлер Германии Ангела Меркель и украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора заявили, что настало время для проведения саммита в нормандском формате.
Как сообщает ТАСС, лидер Германии сказала, что попробует договориться о дате саммита на предстоящих встречах с РФ и Францией. Саммит в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе предполагает встречу четырех стран – России, Украины, Германии и Франции.
Ранее в Кремле оценили шансы на встречу «четверки» в свете событий на Донбассе. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в случае, если разведение сил в Донбассе не произойдет, встреча будет зависеть от решения лидеров стран.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контактная группа по Донбассу согласовала «формулу Штайнмайера». Согласно документу выборы на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях пройдут по законам Украины, после чего, если ОБСЕ признает выборы свободными и демократическими, вступает в силу закон об особом статусе Донбасса.
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