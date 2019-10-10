Меркель и Зеленский высказались за проведения саммита в нормандском формате

Канцлер Германии Ангела Меркель и украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора заявили, что настало время для проведения саммита в нормандском формате.

Как сообщает ТАСС, лидер Германии сказала, что попробует договориться о дате саммита на предстоящих встречах с РФ и Францией. Саммит в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе предполагает встречу четырех стран – России, Украины, Германии и Франции.